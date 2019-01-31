Жуткое избиение ребенка под Винницей: горе-мачеха таинственно исчезла

Коллаж РБК-Украина

Есть вероятность, что женщина поехала на съемки телевизионного ток-шоу

Ранее в больницу города Казатин доставили 6-летнего мальчика с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, а полиция открыла криминальное производство и признала виновной мачеху. На данный момент виновница куда-то пропала, нарушив решение суда. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Как известно, против мачехи начато уголовное производство по ст. 127 УК Украины "Пытки". В качестве меры пресечения избран круглосуточный арест. Однако женщина внезапно исчезла и даже родственники не знают о ее месторасположении. На телефон она не отвечает.

"Она нарушила решение суда. Эта женщина должна была круглосуточно находиться по месту жительства, и ей запрещено видеться с ребенком. В соцсетях появилась информация, что она могла поехать на съемки телевизионного ток-шоу", - сообщили в пресс-службе.

Журналистов просят о помощи и призывают сообщить о месте ее пребывания. После данного инцидента суд будет вынужден задуматься о более строгом решении, вероятнее всего, ее возьмут под стражу.

Ранее мы сообщали, что по некоторым данным, обвиняемая не имеет никакого отношения к избиению ребенка. На данный момент поднимается вопрос, чтобы лишить отца родительских прав и запретить общение с сыном.

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