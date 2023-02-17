Зірка "Голосу країни" повідав відразу 4 історії кохання

Український співак, зірка "Голосу країни" Art Demur (Артем Мурач) презентував свій дебютний міні-альбом "LOVE", натхненний 80-ми, який містить чотири історії кохання різних кольорів та відтінків.

Альбом є ретроспективою яскравих і незабутніх моментів життя і дає можливість кожному здійснити подорож у часи закоханості чи насолодитися станом, у якому він зараз.

Про що пісні Art Demur?

Головний сингл "Love" - про грайливе кохання та флірт.

"Season Boy" - про сексуальну пристрасть і хлопця, який захоплюється стосунками на одну ніч.

"Зачарую" - про ніжне і тепле кохання, коли ти відчуваєш, що не можеш провести жодного дня без людини.

"Reality" - про згасаючу любов і момент, коли шляхи розходяться.

"Вже майже рік українці живуть у повномаштабній війні. І якщо цей альбом може подарувати тепло, радість, та крутий настрій - я буду щасливий", - коментує артист.

До слова, з піснею "Love" співак брав участь в національному відборі на Євробачення 2023, а композиція "Season Boy" відома слухачам з відбору на Євробачення у Сан-Марино 2022.

Зауважимо, що Артем від початку повномасштабного вторгнення працює в міжнародній гуманітарній організації Project HOPE, що допомагає закладам та працівникам охорони здоров'я по всій Україні.

Art Demur (фото: instagram.com/art_demur)

Прослухати весь міні-альбом "LOVE" можна за посиланням.