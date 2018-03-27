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В зоне АТО погиб военный из Кременчуга

STYLERLIFE        27.03.2018 - 12:31
Фото torange.biz
Фото torange.biz

У него остались жена и сын

В зоне АТО погиб житель Кременчуга, майор Андрей Смирнов. Об этом сообщает местное издание Лтава.

Боец служил по контракту с 2016-го года. У него остались жена и сын.

Причину смерти сейчас выясняют.

Информация о гибели мужчины стала известна от ведущего специалиста Кременчугского объединенного городского военкомата Татьяны Цонды.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова 14 марта скончался от травм боец АТО из Днепра Марк Гудзовский (позывной "Упрямый").

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Теги: погибший, АТО
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