В зоне АТО погиб военный из Кременчуга

У него остались жена и сын

В зоне АТО погиб житель Кременчуга, майор Андрей Смирнов. Об этом сообщает местное издание Лтава.

Боец служил по контракту с 2016-го года. У него остались жена и сын.

Причину смерти сейчас выясняют.

Информация о гибели мужчины стала известна от ведущего специалиста Кременчугского объединенного городского военкомата Татьяны Цонды.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова 14 марта скончался от травм боец АТО из Днепра Марк Гудзовский (позывной "Упрямый").