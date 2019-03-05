Звери, а не дети: под Харьковом школьника жестоко избили старшеклассники

Школьника избили старшеклассники под Харьковом (коллаж РБК-Украина)

Избитый школьник заступился за жертву буллинга

Школьника из образовательного учреждения №6 города Купянск Харьковской области избили двое учеников за то, что мальчик вступился за жертву издевательств. Мама шестиклассника Марина Рысова написала об этом в Facebook.

Инцидент произошел еще 11 февраля, но женщина вынесла на всеобщее обсуждение проблему только сейчас.

Она утверждает, что избиение произошло на уроке физкультуры. Двое учеников восьмого класса спрятали обувь своего одноклассника, чем довели ребенка до слез. Ее сын Дамир заступился за мальчика, тогда хулиганы "переключились" на него.

Один из нападающих нанес Дамиру несколько ударов по лицу, а второй швырнул в стену баскетбольгый мяч, который, отскочив, угодил мальчику прямо в голову, после чего тот потерял сознание. Медики диагностировали у Дамира закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей.

Школьника избили старшеклассники под Харьковом (фото: facebook.com)

Женщина утверждает, что это далеко не первый факт подобных действий со стороны восьмиклассников и ранее от них страдали другие ученики. Они плюют в спину, обзывают, лазят по сумкам и даже могут помочиться в портфель ученика.

Марина Рысова утверждает, что в тот же день обратилась в полицию, но ей отказали. Она уверена, что делу не дают ход из-за близости родителей одного из хулиганов к местному мэру. 26 февраля женщина повторно написала заявление в местный райотдел, а также в прокуратуру и службу по делам детей.

Мама пострадавшего мальчика заявляет, что будет бороться до конца против этой "совковой" системы. А в отделе образования сказали, что уже начали расследование. Учителя физкультуры, которые в тот день вели урок, получили выговоры от директора.

В пресс-службе областной полиции заявили, что по заявлению гражданки было открыто уголовное производство по статье 125 УК Украины "умышленное нанесение легких телесных повреждений".

Пользователи сети поддержали женщину, решившую выступить против системы в борьбе за справедливость.

"Вы молодец. Спасибо за воспитание сына. Желаю найти адвоката и подать иск от группы людей", - написала Юлия Долгова.

"Вас поддерживают другие родители? Или вы одна боретесь с этим дер*мом? Большинство соотечественников - это молчаливая масса", - поинтересовалась Анна Серебренникова.

"Правда на вашей стороне! Сил Вам и здоровья сыну. Вы все правильно делаете! Буду молиться за вас с сыном. С такими Людьми как Вы и Ваш сын в нашей Укриины есть будущее", - поддержала женщину Ирина Величко.

"Это звери, а не дети", - написала Таня Баранова.

"Пусть выздоравливает сынишка. Настоящий мужчина и герой. Сил вам и по заслугам виновным", - пожелала Оксана Косенко.

К слову, во Львове дети массово уходят из лицея из-за одного агрессивного ученика.

Также мы писали, что в Киеве трое молодых людей разбили ящик для пожертвований онкобольным детям и забрали из него деньги. Они также избили охранника, который попытался им помешать.