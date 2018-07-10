Бык снял часть скальпа со знаменитого матадора: видео не для слабонервных

Знаменитый матадор Хосе Падилья серьезно пострадал во время корриды в испанском Аревало
В Испании знаменитый матадор Хосе Падилья лишился части скальпа после атаки быка. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Ricardo Calderón Limón.
На видео заметно, как животное цепляет 45-летнего матадора, после чего мужчина падает на землю. Матадор получил еще несколько ударов, но смог самостоятельно подняться на ноги и убежать.
Бык снял часть скальпа с матадора
В сражении с животным Падилья потерял часть кожи на голове. Его немедленно отвезли в больницу и успешно прооперировали.
"Со мной все в порядке, и хочу заверить всех, что после инцидента нахожусь в очень хорошем состоянии", - рассказал позже матадор.
Хосе Падилья (фото: twitter.com/ManoloMoles)
Хосе Падилья (фото: twitter.com/ManoloMoles)
Отметим, что семь лет назад в Сарагосе Хосе Падилья в схватке с быком лишился глаза. Тогда же он частично потерял слух после травмы уха. Кроме того, Хосе также пришлось пройти длительное лечение в связи с неоднократными переломами челюсти.
Хосе Падилья (фото: twitter.com/Padillaelpirata)
Хосе Падилья (фото: twitter.com/Padillaelpirata)
Хосе Падилья (фото: twitter.com/Padillaelpirata)
Ранее сообщалось, что в городе Памплона на традиционном фестивале "Сан-Фермин" во время забега быков пострадали по меньшей мере четверо людей.
Видео: РБК-Украина