Бык снял часть скальпа со знаменитого матадора: видео не для слабонервных

Матадор Хосе Падилья (фото: twitter.com/Padillaelpirata)

Знаменитый матадор Хосе Падилья серьезно пострадал во время корриды в испанском Аревало

В Испании знаменитый матадор Хосе Падилья лишился части скальпа после атаки быка. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Ricardo Calderón Limón.

На видео заметно, как животное цепляет 45-летнего матадора, после чего мужчина падает на землю. Матадор получил еще несколько ударов, но смог самостоятельно подняться на ноги и убежать.

Бык снял часть скальпа с матадора

В сражении с животным Падилья потерял часть кожи на голове. Его немедленно отвезли в больницу и успешно прооперировали.

"Со мной все в порядке, и хочу заверить всех, что после инцидента нахожусь в очень хорошем состоянии", - рассказал позже матадор.

Хосе Падилья (фото: twitter.com/ManoloMoles)

Хосе Падилья (фото: twitter.com/ManoloMoles)

Отметим, что семь лет назад в Сарагосе Хосе Падилья в схватке с быком лишился глаза. Тогда же он частично потерял слух после травмы уха. Кроме того, Хосе также пришлось пройти длительное лечение в связи с неоднократными переломами челюсти.

Хосе Падилья (фото: twitter.com/Padillaelpirata)

Хосе Падилья (фото: twitter.com/Padillaelpirata)

Хосе Падилья (фото: twitter.com/Padillaelpirata)

Ранее сообщалось, что в городе Памплона на традиционном фестивале "Сан-Фермин" во время забега быков пострадали по меньшей мере четверо людей.

Видео: РБК-Украина