Купить билет и спасти животных: как можно помочь зоопаркам в Украине

Зоопарки в крупных городах Украины попали под сильные обстрелы российских оккупантов. Ситуация во многих из них просто плачевная. Часть персонала вынуждена была эвакуироваться, а те, кто остался – спасают животных.
По социальным сетям прокатилась акция "Купи билет в зоопарк и спаси животных". Styler расскажет, как можно помочь зоопарку в Николаеве, Киеве, Харькове и Одессе.
Зоопарк в Николаеве
Николаевский зоопарк попал под обстрелы еще в первые дни войны. Половина сотрудников была эвакуирована, некоторые – ушли защищать родную страну.
Но директор зоопарка Владимир Топчий принял решение остаться с животными и помогать им. Чтобы собрать средства на еду для животных, он попросил купить билеты на ближайшие дни.
Билеты в зоопарк стоят от 60 до 100 гривен. Купить можно по этой ссылке.
Также можно отправить средства на благотворительные счета Николаевского зоопарка. Все варианты помощи также описаны на официальной странице зоопарка в Facebook.
Харьковский зоопарк
Этот зоопарк один из самых старейших в Украине, и он также пострадал от обстрелов.
Животными занимаются работники зоопарка, которые не эвакуировались из города, а также волонтеры и даже военные.
Купить билет, чтобы помочь зоопарку сейчас невозможно. На официальной странице зоопарка в Facebook есть реквизиты счетов для помощи – в валюте.
Как объяснила замдиректора зоопарка Карина Детюк, такой способ помощи удаленно сейчас является единственным.
Киевский зоопарк
Опека над животными не прекращается и большинство работников зоопарка находятся круглосуточно в зверинце. Животные очень напуганы, но рядом с ними находятся ветеринары.
Как подчеркнули в одной из публикаций работники зоопарка, горилла Тони в порядке – его переместили во внутреннюю галерею.
Купить билет можно, чтобы поддержать зоопарк. Он стоит 100 гривен. Но сотрудники зоопарка разместили реквизиты карты и счетов, чтобы оказать помощь животных. Варианты оказания помощи – по этой ссылке.
Страница киевского зоопарка в Facebook.
Зоопарк в Мариуполе
Увы, судьба зверинца в Мариуполе на данный момент неизвестна. Страницы в социальных сетях зоопарка давно не обновлялись, а на связь так никто и не вышел. Информации о судьбе животных нет и на официальном сайте зверинца.
Страница зоопарка в Facebook.
Очень надеемся, что животные в порядке.
Одесский зоопарк
Работники зверинца в Одессе остаются с животными и взяли на себя важную миссию – в зоопарке приютили животных, чьи хозяева решили покинуть город.
Сейчас в зверинце находится около 400 животных и на сайте зоопарке есть объявление со списком, кого могут приютить по предварительной договоренности с директором Игорем Беляевым.
Также на сайте разместили реквизиты благотворительного счета, на который можно отправить средства для помощи животным. Возможности купить билеты пока нет.
Страница Одесского зоопарка в Facebook.
Зоопарки в других городах
В Херсоне есть два небольших зоопарка – Страна Енотия и Херсонский зооуголок. Оба находятся на закрытых территориях, и информация о сборах средств отсутствует.
Однако небольшие зоопарки есть практически в каждом городе Украины. И наверняка им нужна помощь.
Что могут сделать украинцы, которые хотят помочь животным? Можно проведать животных в своем городе и выяснить ситуацию непосредственно на месте – где есть такая возможность.
Также можно связаться с руководителями зоопарков и местными зооволонтерами – у них есть информация о том, что происходит с животными и какая именно помощь нужна.
Некоторые небольшие зверинцы эвакуировались вместе с работниками в более безопасные регионы Украины или за границу.
Важно! Прежде чем отправлять средства - проверьте информацию о зоопарке в вашем регионе.
Доверяйте информации только от руководителей или работников зверинцев. Постарайтесь связаться с ними напрямую, так как в социальных сетях очень много фейков.
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