Купить билет и спасти животных: как можно помочь зоопаркам в Украине

Зоопарк в Николаеве

Николаевский зоопарк попал под обстрелы еще в первые дни войны. Половина сотрудников была эвакуирована, некоторые – ушли защищать родную страну.

Но директор зоопарка Владимир Топчий принял решение остаться с животными и помогать им. Чтобы собрать средства на еду для животных, он попросил купить билеты на ближайшие дни.

Билеты в зоопарк стоят от 60 до 100 гривен. Купить можно по этой ссылке.

Также можно отправить средства на благотворительные счета Николаевского зоопарка. Все варианты помощи также описаны на официальной странице зоопарка в Facebook.

Харьковский зоопарк

Этот зоопарк один из самых старейших в Украине, и он также пострадал от обстрелов.

Животными занимаются работники зоопарка, которые не эвакуировались из города, а также волонтеры и даже военные.

Купить билет, чтобы помочь зоопарку сейчас невозможно. На официальной странице зоопарка в Facebook есть реквизиты счетов для помощи – в валюте.

Как объяснила замдиректора зоопарка Карина Детюк, такой способ помощи удаленно сейчас является единственным.

Киевский зоопарк

Опека над животными не прекращается и большинство работников зоопарка находятся круглосуточно в зверинце. Животные очень напуганы, но рядом с ними находятся ветеринары.

Как подчеркнули в одной из публикаций работники зоопарка, горилла Тони в порядке – его переместили во внутреннюю галерею.

Купить билет можно, чтобы поддержать зоопарк. Он стоит 100 гривен. Но сотрудники зоопарка разместили реквизиты карты и счетов, чтобы оказать помощь животных. Варианты оказания помощи – по этой ссылке.

Сайт киевского зоопарка.

Страница киевского зоопарка в Facebook.

Зоопарк в Мариуполе

Увы, судьба зверинца в Мариуполе на данный момент неизвестна. Страницы в социальных сетях зоопарка давно не обновлялись, а на связь так никто и не вышел. Информации о судьбе животных нет и на официальном сайте зверинца.

Страница зоопарка в Facebook.

Очень надеемся, что животные в порядке.

Одесский зоопарк

Работники зверинца в Одессе остаются с животными и взяли на себя важную миссию – в зоопарке приютили животных, чьи хозяева решили покинуть город.

Сейчас в зверинце находится около 400 животных и на сайте зоопарке есть объявление со списком, кого могут приютить по предварительной договоренности с директором Игорем Беляевым.

Также на сайте разместили реквизиты благотворительного счета, на который можно отправить средства для помощи животным. Возможности купить билеты пока нет.

Сайт зоопарка в Одессе.

Страница Одесского зоопарка в Facebook.

Зоопарки в других городах

В Херсоне есть два небольших зоопарка – Страна Енотия и Херсонский зооуголок. Оба находятся на закрытых территориях, и информация о сборах средств отсутствует.

Однако небольшие зоопарки есть практически в каждом городе Украины. И наверняка им нужна помощь.

Что могут сделать украинцы, которые хотят помочь животным? Можно проведать животных в своем городе и выяснить ситуацию непосредственно на месте – где есть такая возможность.

Также можно связаться с руководителями зоопарков и местными зооволонтерами – у них есть информация о том, что происходит с животными и какая именно помощь нужна.

Некоторые небольшие зверинцы эвакуировались вместе с работниками в более безопасные регионы Украины или за границу.

Важно! Прежде чем отправлять средства - проверьте информацию о зоопарке в вашем регионе.

Доверяйте информации только от руководителей или работников зверинцев. Постарайтесь связаться с ними напрямую, так как в социальных сетях очень много фейков.