Молодой живодер терзал и убил летучую мышь: появилась реакция на скандал в Харькове

Фото: Карим Абахаму (facebook.com/KyryloYakovlev)

Злоумышленник написал пост в соцсети с раскаянием

В Харькове молодого живодера по имени Карим Абахаму за издевательства над раненой летучей мышью и жестокое убийство животного хотят исключить из ВУЗа. Об этом сообщает местное издание newsroom.kh.ua.

Соответствующий приказ в высшем учебном заведении должны подписать в ближайшее время.

Жестокий поступок студента по отношению к животному привлек к себе много внимания. Жители Харькова вычислили, что живодер учится на третьем курсе факультета "Право и массовые коммуникации" на специальности "Правоохранительная деятельность".

По данным издания "Город Х", в сведениях Единого реестра открытых данных указано, что отец Карима – предприниматель, который торгует телекоммуникационным оборудованием.

Стоит отметить, что молодой живодер решил объяснить свой поступок. В соцсети Facebook Карим Абахаму создал новую страницу с одной публикацией, в которой просит прощения за совершенный поступок и утверждает, что осознал свою вину. По словам Карима, он искренне раскаивается.

Скриншот поста (facebook.com/Абахаму_Карим)

За жестокое обращение с животными Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание. По статье 299, издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. За особо жестокие преступления злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, в сети разразился скадал из-за харьковского живодера. Парень терзал животное, убил его и опубликовал видео жестокого обращения в Instagram.

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