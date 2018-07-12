"Не оставляйте без присмотра": в Киеве кот погиб, застряв в окне (фото, видео)

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Животное залезло в окно на третьем этаже

В Святошинском районе Киева произошла трагедия с котом. Животное каким-то образом полезло через окно внутрь квартиры на третьем этаже многоэтажного жилого дома и застряло. На место прибыли спасатели. Об инциденте рассказали на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Когда специалисты достали кота из открытого на проветривание окна, он был уже мертв.

Фото: Кот застрял в окне (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Кот застрял в окне и умер. ЧП на бул. Кольцова 14у, в Киеве. Сегодня днем произошел неприятный инцидент. Непонятно каким образом кот застрял в окне на третьем этаже. Положение кота было мордой в квартиру. На место ЧП быстро прибыл спасатель Михаил из "Команды спасения животных". Им была проведена операция по извлечению, уже окоченевшего тела кота, из оконного проема. К сожалению, кот погиб", - сообщили в сети.

Фото: Кот застрял в окне (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Уважаемые хозяева домашних питомцев, относитесь внимательный к своим любимчикам. Проверяйте место, где вы их оставляете, уходя на работу, и ставьте москитные сетки на окна", - отметили в сообществе.

Позднее было опубликовано видео инцидента.

Видео: Животное застряло в окне (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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