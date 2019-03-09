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Пропаганда насилия над животными: Ани Лорак вляпалась в новый скандал

STYLERЖивотные    09.03.2019 - 11:32
Пропаганда насилия над животными: Ани Лорак вляпалась в новый скандал
Ани Лорак пропагандирует насилие над животными (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак оказалась в центре скандала с пропагандой насилия над животными

Ани Лорак вместе с дочерью Софией посетила 8 марта океанариум в Москве, чем, по мнению фанатов, поддержала насилие над животными. Поклонники певицы считают, что принудительное удержание диких животных – насилие, которое не должно пропагандироваться и восприниматься как позитивные эмоции. Фанаты Ани Лорак выразили свое негодование под фотографиями в Instagram.

 

Ани Лорак пропагандирует насилие над животными (фото: instagram.com/anilorak)

Известная украинская артистка Ани Лорак опубликовала два снимка с дочерью на фоне океанариума. После этого на нее посыпался шквал критики. Поклонники певицы набросились на пропагандируемые ею ценности.

"Западные звезды выступают против содержания в неволе морских млекопитающих. А вы пропагандируете океанариум. Почему???", "Со вспышкой животных нельзя фотографировать, но видимо Ани Лорак можно", "Ани Лорак, вы поддерживаете условия, в которых содержатся дельфины, и методы их тренировки??!!", "Вы поддерживаете то, что этих дельфинов забирают еще маленьких от мамы и от стаи? Вы же сама мама! Вы бы хотели такую участь для своего ребенка? И то что они никогда не увидят своих родных, до конца жизни будут жить в маленьких бассейнах, развлекать людей, и дети, плавающие с ними тыкать пальцами и царапать их?", "Живодерка, мало того, что поддерживает насилие над животными, еще сама их насилует своей вспышкой", - пишут в комментариях.

Следует отметить, что недавно Ани Лорак нарвалась на жесткую критику со стороны поклонников.

Напомним, что Лазарев заинтриговал фотографией с Лорак.

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