Разбили челюсть, изувечили глаза: в Киеве нелюди жестоко избили кота

Издевательство над животными (коллаж РБК-Украина)

Животное доставила в клинику случайная прохожая

Издевательство над животными в Киеве продолжается. Недавно в одну из ветеринарных клиник города был доставлен едва живой породистый кот с разбитой челюстью, изувеченными глазами и очень низкой температурой. Животному оказали первую помощь, но дальше – надежда на хозяина или на добрых людей. Об инциденте рассказывает ТСН.

Как сообщается, первой травмированное животное, ставшее жертвой жестокости со стороны человека, заметила случайная прохожая Ольга Никичук. Она сразу отнесла тяжело раненное животное в клинику, но на лечение чужого питомца у нее денег нет. Жительница столицы сама содержит несколько десятков животных.

У животного разбит глаз и обе челюсти, у него черепно-мозговая травма. Чтобы вылечить кота понадобится как минимум несколько тысяч. Ветеринар считает, что животное сбил автомобиль, но по мнению Ольги Никичук, которая и ранее видела кота, он стал жертвой человеческой жестокости.

"Я прошу, чтобы помогли спасти этого кота", - говорит неравнодушная жительница столицы.

Ольга Никичук говорит, что британца с зеленым ошейником видела и ранее. Животное простой корм не ело, киевлянка считает, что до этого у питомца был хозяин. Но до сих пор хозяин не нашелся.

"Прошу чтобы люди несли только добро, спасали и кормили животных, и будет им благо. Бог их всех благословит", - считает Никичук.

Ветеринар Майя Кораблева из клиники Медведева говорит, что на лечение животного нужно несколько тысяч гривен.

Издевательство над животными в Киеве (видео: youtube.com/ТСН)

Напомним, что недавно живодер привязал собаку к поезду.

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