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Слон насмерть затоптал гипнотизера-любителя (видео 18+)

STYLERЖивотные    09.01.2019 - 18:10

Видео: YouTube / Daily Mail

На юге Шри-Ланки в Катарагаме возле национального парка Яла произошел инцидент - слон насмерть затоптал мужчину, который пытался загипнотизировать животное. Об этом сообщает Daily Mail.    

Также опубликовано соответствующее видео трагедии. Предупреждаем - оно может вас шокировать.

Как видно на кадрах, мужчина подошел к спокойно пасущемуся на лесной поляне дикому слону-самцу и поднял руку с целью привлечь его внимание.

Слон насмерть затоптал гипнотизера-любителя (видео 18+)

Скриншот

Такой фокус обернулся тем, что слон пошел в атаку. Человек не убежал, а медленно отступал перед гигантом. В итоге животное сбило мужчину с ног и стало его топтать.

После этого другой мужчина поспешил пострадавшему на помощь и отогнал слона от тела несчастного гипнотизера - от полученных травм тот скончался. 

Слон насмерть затоптал гипнотизера-любителя (видео 18+)

Скриншот

Местное управление лесного хозяйства было проинформировано об этом инциденте и решило оказать семье погибшего помощь.

Как говорится в материале, взаимодействие человека с дикими слонами - не редкость в этом районе, поскольку расширение инфраструктуры и домов разрушило естественную среду обитания животных.

Слон насмерть затоптал гипнотизера-любителя (видео 18+)

Скриншот

Как сообщалось ранее, в конце 2018-го в США в Северной Каролине лев сбежал со своей клетки и убил 22-летнюю девушку, которая убирала его вольер.

Также мы писали о том, что слониху-убийцу по кличке Натали, которая затоптала насмерть семь человек, отправили на перевоспитание.

Напомним, в 2009 году в Непале дикий слон за две недели убил 11 человек.

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