ЗорійКачає: популярная телеведущая проверяет на себе "чудо-упражнения" фитнес-блогеров

Юлия Зорий (фото: пресс-служба ICTV)

Рубрика поможет зрителю найти наиболее подходящие упражнения для себя

Ведущая "Утра в Большом Городе" Юлия Зорий запустила авторскую рубрику о спорте под названием #ЗорійКачає. В каждом эпизоде ​​звезда ICTV проверяет на себе "чудо-упражнения" фитнес-блогеров в Интернете для прокачки различных мышц.

"Выполняя упражнения самостоятельно дома, нужно быть очень осторожными. Потому что в интернете сейчас много фитнес-блогеров, аж глаза разбегаются при выборе, но все ли они компетентны и действительно профессиональные спортсмены или тренеры. Поэтому я проверяю их рекомендации на себе и делаю выводы на собственных ощущениях и опыте, полезное это упражнение, работают ли мышцы и насколько может быть опасно ее выполнять самостоятельно. Рубрика поможет зрителю найти наиболее подходящие упражнения для себя", - комментирует ведущая.

Юлия Зорий (фото: пресс-служба ICTV)

Юлия Зорий находит видео в Интернете, выбирает для каждого сюжета двух различных фитнес-блогеров и сравнивает их упражнения между собой. Изюминка рубрики заключается в том, что зритель видит, как ведущая в реальном времени пытается в кадре повторить упражнения за блогером. Параллельно звезда дает сообразительные советы и лайфхак о полезном питании и здоровом образе жизни.

#ЗорійКачає выходит несколько раз в неделю по будням в программе "Утро в Большом Городе".

Юлия Зорий (фото: пресс-служба ICTV)

Увидеть один из сюжетов можно по ссылке.

Напомним, что ведущая Маричка Падалко рассказала, как переплыла Босфор.