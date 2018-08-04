"100% беременна": Регина Тодоренко перестала скрывать округлившийся животик (фото)

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

По предположениям поклонников Регина Тодоренко находится на 5-м месяце беременности

Долгое время украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно стала работать на российском ТВ, отрицала свою беременность. Девушка даже записывала видео, на котором доказывала, что не имеет ничего общего с беременными. После этого внимание поклонников к ее животику обострилось и слухи об интересном положении звезды не утихли. Со временем девушка стала выкладывать все больше провокационных снимков в Instagram, а теперь и вовсе показала беременный животик.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

В подписи к фотографии девушка ничего не говорит о своем внешнем виде, однако спрашивает у подписчиков, хотят ли они услышать откровенные ответы ее будущего супруга в новом интервью.

"Пока мы целуемся, у вас есть отличная возможность зайти на мой #youtube (ссылка в профиле) и посмотреть #ПятницасРегиной) Кстати, хотите увидеть в новом выпуске интервью с Владом Топаловым?" — пишет в подписи к фото телеведущая.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

В комментариях поклонники ведущей продолжают писать о ее беременности, а также желают здоровья малышу и счастья паре. Некоторые пытаются предугадать пол малыша, а другие шутят по поводу беременности Влада.

"Ииииииииии. Такое пузико", "Животик", "У них будет мальчик", "Красивая пара", "Влад беременный?", "Желаю счастья, вы клевые", "Ну все, точно беременна. Не сдержалась, высказалась. Скорее всего будет девочка", "Если судить по логике людей, то Влад в этой рубашке тоже как беременный", "Беременяшка", "На пятом месяце", — пишут пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которую фанаты подозревают в беременности, подогрела слухи. Ведущая радио Алла Довлатова на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором Тодоренко танцует в студии радиостанции.

Напомним, что 25 июля возлюбленный Регины Тодоренко Влад Топалов сделал ей предложение.

Как выяснилось позже, пара отдыхала на Корсике, где и произошло важное событие в жизни влюбленных.

Видео: (video.rbc.ua)