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20 лет дружбы: Ани Лорак показала старую подругу (фото)

STYLERЗвёзды        21.03.2018 - 16:47
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Украинская певица поддерживает отношения с известной спортсменкой

Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно отправилась в тур по США, поделилась снимком со старой подругой, с которой они поддерживают отношения уже 20 лет. Соответствующим снимком 39-летняя звезда поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

Подругой певицы оказалась знаменитая украинская гимнастка и заслуженный мастер спорта Украины – 39-летняя Лилия Подкопаева.

"Нашей дружбе более 20 лет. Моя любимая подруга Лилия Подкопаева. Как же я рада видеть тебя! #youngandwild #youngandbeautiful #girlspower", - написала Ани Лорак.

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Каролина Куек (настоящее имя певицы) была свидетельницей на свадьбе Лилии Подкопаевой и ее бывшего супруга Тимофея Нагорного, которое состоялось в декабре 2004 года.

В ноябре 2010 года у пары родилась дочь - Каролина Нагорная, которую назвали в честь Каролины Куек, - ее крестной.

Супруги разошлись в 2009 году.

Кстати, Ани Лорак раскрыла детали личной жизни.

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Теги: Ани Лорак, Лилия Подкопаева
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