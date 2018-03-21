20 лет дружбы: Ани Лорак показала старую подругу (фото)

Украинская певица поддерживает отношения с известной спортсменкой

Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно отправилась в тур по США, поделилась снимком со старой подругой, с которой они поддерживают отношения уже 20 лет. Соответствующим снимком 39-летняя звезда поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

Подругой певицы оказалась знаменитая украинская гимнастка и заслуженный мастер спорта Украины – 39-летняя Лилия Подкопаева.

"Нашей дружбе более 20 лет. Моя любимая подруга Лилия Подкопаева. Как же я рада видеть тебя! #youngandwild #youngandbeautiful #girlspower", - написала Ани Лорак.

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Каролина Куек (настоящее имя певицы) была свидетельницей на свадьбе Лилии Подкопаевой и ее бывшего супруга Тимофея Нагорного, которое состоялось в декабре 2004 года.

В ноябре 2010 года у пары родилась дочь - Каролина Нагорная, которую назвали в честь Каролины Куек, - ее крестной.

Супруги разошлись в 2009 году.

Кстати, Ани Лорак раскрыла детали личной жизни.