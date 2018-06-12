42-летняя Жанна Бадоева похвасталась фигурой в купальнике и расскрыла секрет питания (фото)

Телеведущая дала несколько советов

42-летняя телеведущая Жанна Бадоева показала фигуру в купальнике. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке телеведущая позирует в стильном черном раздельном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. Она находится сейчас на отдыхе в Италии. Судя по фото, звезда любит проводить время у бассейна.

Жанна Бадоева также рассказала о своем питании, благодаря которому ей удается сохранять фигуру подтянутой.

"Вы часто спрашиваете меня про мой рацион питания. Честно говоря, он у меня настолько личный и, по общему мнению тех, кто старается питаться "правильно", абсолютно отвратительный! Утро: кофе (без сахара) и бриош с кремом! (7-8 утра), обед: салат, паста (или ризотто), или мясо с овощами, или пюре, или японская кухня! Десерт. Кофе (с 12:30- 15:30), ужин: рыба или мясо с овощами, или паста! Иногда пицца или морепродукты (с 19:00) - вот так!", - написала Бадоева.

Звезд также дала несколько советов.

"Конечно, не нужно брать пример всем! Потому что все очень индивидуально! Нужно прислушиваться к своему организму и понимать, что и сколько, и когда ему нужно! При этом я стараюсь много ходить или прыгать на батуте! Я не занимаюсь спортом (не люблю), не пью и не курю (не люблю, мне не вкусно) - вот вроде и все! Иногда, конечно, меняю что-то, если чувствую, что тяжело и мой организм не очень сейчас этого хочет!", - добавила телеведущая.

Скриншот поста (instagram.com/zhanna_badoeva)

Ранее голливудская звезда из Украины похвасталась подтянутой фигурой.

На снимке 38-летняя Куриленко в черном цельном купальнике с вырезами на животе загорает на выступе посреди бассейна.

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