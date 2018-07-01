45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)

Мать двоих детей от Джонни Деппа вступила в брак с Самуэлем Беншетри

Экс-возлюбленная популярного голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради на 45-м году жизни вступила в брак с французским режиссером Самуэлем Беншетри. Свадьба прошла в крохотной французской провинции, в городе Сен-Симоне с численностью жителей не более 900 человек. На церемонии бракосочетания были только близкие друзья и родственники пары, сообщает местное издание Le Harisien.

В церемонии приняли участие несколько десятков гостей, среди которых популярные артисты и, конечно, Лили-Роуз Депп, 19-летняя дочь Ванессы, родившаяся в союзе звезды с Джонни Деппом.

Фото: (LP / Arnaud Dumontier)

Напомним, что Джонни Депп и Ванесса встречались до 2012 года. Они прожили в гражданском браке более 18 лет, после чего Джонни Депп ушел к Эмбер Херд, которая отсудила у него половину имущества. Нередко Ванесса Паради признавалась, что по-дружески поддерживала бывшего избранника после тяжелого расставания.

Ванесса Паради и Самуэль Беншетри оба находятся в возрасте 45 лет. Они официально рассказали о своих отношениях в августе 2017 года. До этого они были вместе с ноября. Режиссер выбрал своей будущей женой, актрису, которую он утвердил на главную женскую роль в своем фильме.

Для избранника актрисы это уже третий брак: первая жена Беншетри скончалась от побоев своего любовника — певца Бертрана Канта.

Напомним, что 16-летний сын 55-летнего голливудского актера и музыканта Джонни Деппа и 45-летней французской певицы и актрисы Ванессы Паради серьезно болен.

Видео: video.rbc.ua