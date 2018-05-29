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"80 лет моей жизни рискуют быть перечеркнутыми": Морган Фримен извинился перед женщинами

STYLERЗвёзды        29.05.2018 - 15:54
Фото: кадр из фильма "Эван Всемогущий"
Фото: кадр из фильма "Эван Всемогущий"

Актер покаялся в харассменте

Голливудский актер Морган Фриман заявил, что извиняется перед всеми женщинами, которых могло оскорбить или задеть его поведение на съемочной площадке. Он признался, что не хотел никого унижать и просто шутил. Об этом сообщает Deadline.

"Я опустошен тем, что 80 лет моей жизни рискуют быть перечеркнутыми в мгновение ока из-за сообщений в СМИ. Все жертвы нападений и притеснений заслуживают того, чтобы их выслушали. И мы должны выслушать их. Но неправильно приравнивать ужасающие случаи сексуального насилия к пусть и неуместным, но комплиментам или юмору", - сказал актер. 

Он отметил, что на съемках каждого фильма старался создать непринужденную атмосферу. "Уверяю вас, что я тот, кто чувствует потребность обеспечить мужчинам и женщинам возможность чувствовать себя комфортно и непринужденно рядом со мной. И только поэтому я часто пытался шутить и хвалить женщин в стиле, который казался мне легким и забавным", - поделился Фриман. 

Артист также утверждает, что никогда не принуждал своих коллег к сексуальным отношениям. "Очевидно, я не всегда делал это удачно. И именно поэтому я уже извинился и буду продолжать извиняться перед кем-либо, кого я мог расстроить совершенно непреднамеренно. Но я хочу выразиться предельно ясно: я не создавал небезопасную обстановку на рабочем месте. Я не нападал на женщин. Я не предлагал работу или продвижение по карьерной лестнице в обмен на секс. Любое предположение, что делал это, является ложью", - добавил он. 

Напомним, что Моргана Фримана обвинили в сексуальной связи с внучкой.

 

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Теги: Морган, актер, секс скандал, насилие
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