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"9 месяцев я вынашиваю это чудо": Регина Тодоренко спровоцировала слухи о беременности

STYLERЗвёзды        08.06.2018 - 21:10
Фото: Регина Тодоренко (facebook.com reginatodorenkocom)
Фото: Регина Тодоренко (facebook.com reginatodorenkocom)

Телезвезда подогрела слухи о своей беременности странным постом

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко не перестает будоражить эмоции своих поклонников относительно слухов о своей беременности. Об этом она сообщила на странице в Instagram.

Так, Тодоренко опубликовала неоднозначный пост, в котором намекнула на беременность и скорое пополнение. 

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Вот уже почти 9 месяцев я вынашиваю это чудо, которое совсем скоро появится на свет. Мне сложно описать эти чувства и эмоции, когда ты осознаешь, как много теперь от тебя зависит. Конечно, мне немного страшно, ведь это большая ответственность. Но я очень долго готовилась к этому. Осталось совсем немного", - озадачила странным постом своих фанов Регина.

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Также телезвезда удивила поклонников своим появлением на красной дорожке "Премии МУЗ-ТВ-2018. Трансформация". Тодоренко появилась в объемном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот, что еще раз дало повод для слухов о беременности.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эти слухи и намеки о вероятной беременности звезды.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко отреагировала на слухи о своей беременности.

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Теги: Регина Тодоренко
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