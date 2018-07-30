"А может к черту…": Лобода засветилась на фестивале запрещенного в Украине ресурса (видео)

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Звезда похвасталась очередным выступлением в России

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, выступила на фестивале запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте". VK Fest-2018 состоялся в Санкт-Петербурге. На своей странице в соцсети Instagram звезда похвасталась видео с выступления.

В ролике слышно, как артистке подпевает толпа поклонников. В частности она исполнила композиции "К черту любовь" и новый трек "SuperStar". На сцену Лобода вышла в черной блузке и брюках, которые разбавила золотым бантом на поясе.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 28 Лип 2018 р. о 9:49 PDT

Видео: Loboda в России (instagram.com/lobodaofficial)

Ролик певицы прокомментировали многие пользователи сети:

"Огромный заряд от вас на этом выступлении. Несмотря на питерскую жару, было нереально огненное выступление. Получили удовольствие 100%".

"Классная! Я вот только не понимаю, почему безголосая Бузова тоже собирает стадионы?".

"Артист с большой буквы! Ни смотря на погодные условия, состояние собственных души и тела, плотного графика, отдача на 100%. Энерджайзер позитива и эмоций! Просто умничка и молодец!".

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, опальная Лобода спела песню MONATIK на фестивале "Жара" в Баку.

Ранее поющие в России Лобода и Ани Лорак засветились в Киеве.

Напомним, опальная Лобода похвасталась очередной наградой от Муз-ТВ.

Светлана Лобода: наша или не наша (видео: STYLER.rbc.ua)