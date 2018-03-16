"А ну поясни": MЕLOVIN рассказал об избиении за подкаты и цвет волос (видео)

Представитель Украины на Евровидении 2018 рассказал о реакции прохожих на его образ

Представитель Украины на международном песенном конкурсе Евровидение 2018 - певец MЕLOVIN рассказал об избиении за его внешний вид. Историей исполнитель поделился с Анатолием Анатоличем в "Зе Интервьюер".

Константин Бочаров (настоящее имя исполнителя) рассказал, что часто подвергается критике из-за своего нестандартного образа (линза, окрашенные волосы, яркая и не совсем обычная одежда). Однажды дело дошло до рукоприкладства.

"Было такое, что один раз и бахнули в Одессе", - отметил певец.

"Потому что был белый цвет волос…и "а ну поясни" за подкаты (подвернутые снизу брюки – ред.)", - добавил певец.

MЕLOVIN отметил, что это не жители Одессы ведут себя таким образом, а "определенное количество людей, которые есть везде".

"В Киеве тоже такое происходило, но я нормально к этому отношусь" - рассказал победитель Нацотбора.

Напомним, что 20-летний MЕLOVIN довольно часто меняет цвет волос. А неизменной частью его образа является линза в одном глазу. Когда Константин пришел на "Х-фактор", он был блондином.

Видео: Интервью с MЕLOVIN (YouTube/Зе Интервьюер)

Напомним, Евровидение 2018 состоится в мае в португальском Лиссабоне.

Кстати, MELOVIN рассказал, как придумалась песня для Евровидения 2018.

MELOVIN. Путь к победе (видео: STYLER.rbc.ua)