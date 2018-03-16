Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"А ну поясни": MЕLOVIN рассказал об избиении за подкаты и цвет волос (видео)

STYLERЗвёзды        16.03.2018 - 20:32
Фото: MELOVIN (РБК-Украина)
Фото: MELOVIN (РБК-Украина)

Представитель Украины на Евровидении 2018 рассказал о реакции прохожих на его образ

Представитель Украины на международном песенном конкурсе Евровидение 2018 - певец MЕLOVIN рассказал об избиении за его внешний вид. Историей исполнитель поделился с Анатолием Анатоличем в "Зе Интервьюер".

Константин Бочаров (настоящее имя исполнителя) рассказал, что часто подвергается критике из-за своего нестандартного образа (линза, окрашенные волосы, яркая и не совсем обычная одежда).  Однажды дело дошло до рукоприкладства.

"Было такое, что один раз и бахнули в Одессе", - отметил певец.

"Потому что был белый цвет волос…и "а ну поясни" за подкаты (подвернутые снизу брюки – ред.)", - добавил певец.

MЕLOVIN отметил, что это не жители Одессы ведут себя таким образом, а "определенное количество людей, которые есть везде".

"В Киеве тоже такое происходило, но я нормально к этому отношусь" - рассказал победитель Нацотбора.

Напомним, что 20-летний MЕLOVIN довольно часто меняет цвет волос. А неизменной частью его образа является линза в одном глазу. Когда Константин пришел на "Х-фактор", он был блондином.

Видео: Интервью с MЕLOVIN (YouTube/Зе Интервьюер)

Напомним, Евровидение 2018 состоится в мае в португальском Лиссабоне.

Кстати, MELOVIN рассказал, как придумалась песня для Евровидения 2018.

MELOVIN. Путь к победе (видео: STYLER.rbc.ua)

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
"Ужас": MELOVIN объяснил, почему не хочет переводить свои песни на украинский язык MELOVIN рассказал, сколько заплатит за участие в Евровидении 2018
Теги: Евровидение 2018, MELOVIN
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top