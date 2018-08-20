"А завтра что, вышиванка?": Лобода удивила фанатов патриотическим нарядом (фото)

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Фанаты певицы ведут дискуссию о роли штанов Лободы в политической пропаганде

Опальная певица Светлана Лобода, которая недавно получила очередную премию от "Муз-ТВ", продолжает публиковать провокационные снимки. На этот раз она надела штаны желто-синего цвета, тона приближены к стандартным цветам украинского флага. В комментариях под фото в Instagram фаны певицы разделились на два политических лагеря и по-разному оценивают ее Look.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

В подписи к снимку Лобода была, как всегда, немногословна. Она написала только, что сегодня, 20 августа в 19:30 состоится ее выступление на Юрмале.

"Юрмала. DZINTARU. Today. 19.30", — говорится в подписи.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Поклонники сразу же обратили внимание на цветовую гамму и практически каждый выразил свое мнение относительно схожести брюк с раскраской украинского флага. Поклонники из России в большинстве своем не находили связи с патриотизмом, а вот украинцы даже звали Лободу обратно.

"А с чего это вдруг Света такую расцветку выбрала? Привлечь больше к себе внимания?", "Отличное фото, тонкий намек. Штаны на попе... А Украина где... к сожалению", "Потому что Россию и на жопу не хочется натягивать", "Казалось бы, причем тут Украина", "Штанишки огонь!!!", "Штанишки патриотишки", "Цвет настроения сине-желтый", — пишут в комментариях фаны.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Напомним, что недавно Киркоров поцеловал Лободу и сделал необычное заявление.

До этого мы рассказывали, что Лобода объяснила, почему дала дочери необычное имя.