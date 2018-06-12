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Актриса Алена Мусиенко беременна от брата министра инфраструктуры (фото)

STYLERЗвёзды        12.06.2018 - 22:56
Фото: Алена Мусиенко (instagram.com/alonamusiienko)
Фото: Алена Мусиенко (instagram.com/alonamusiienko)

Звезда впервые станет мамой

27-летняя украинская актриса Алена Мусиенко беременна первенцем. Отец будущего малыша – муж звезды, брат министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Радостную новость актриса сообщила на своей странице в Instagram.

На снимке Алена Мусиенко позирует в белом кружевном сарафане. У актрисы отчетливо видно округлившийся животик.

Скриншот поста (instagram.com/alonamusiienko)

Напомним, что Алена Мусиенко и Максим Омелян поженились 28 августа 2017 года. Церемония бракосочетания состоялась в Печерском ЗАГСе города Киева, а венчание прошло в соборе святого Александра. Само торжество прошло в ресторане Прага.

Мусиенко начала работу на телевидении в 2012 году, когда стала ведущей утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале". В кино она дебютировала в короткометражке режиссера Павла Мартынова "Где коза была" (2012). После Алена Мусиенко снялась в фильмах режиссера Любомира Левицкого "Ломбард" и "Тени незабытых предков".

Напомним, что известная украинская танцовщица впервые стала мамой.

Заметим, что о своей беременности Алена Шоптенко узнала во время участия в проекте "Танцы со звездами" и поделилась этим только со своим партнером Ахтемом Сеитаблаевым. 

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Теги: актриса, беременность
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