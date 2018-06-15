Актриса Алена Мусиенко рассказала, где будет рожать

Звезда беременна первенцем

Украинская актриса Алена Мусиенко, которая ждет ребенка от брата министра инфраструктуры Владимира Омеляна Максима, рассказала, где собирается рожать. Об этом сообщает lux.fm.

О своем "интересном положении" 24-летняя звезда узнала во время отдыха в Альпах.

"Это произошло в австрийских Альпах зимой. Мы много катались на лыжах и ни о чем не подозревали! Содействовал, наверное, горный климат. Для нас с мужем это был очень приятный сюрприз!" – рассказала она.

Сейчас Алена Мусиенко находится на шестом месяце беременности. По словам будущей мамы, рожать она планирует в Киеве в кругу самих близких людей.

Мусиенко начала работу на телевидении в 2012 году, когда стала ведущей утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале". В кино она дебютировала в короткометражке режиссера Павла Мартынова "Где коза была" (2012). После Алена Мусиенко снялась в фильмах режиссера Любомира Левицкого "Ломбард" и "Тени незабытых предков".

Напомним, что Алена Мусиенко и Максим Омелян поженились 28 августа 2017 года. Церемония бракосочетания состоялась в Печерском ЗАГСе города Киева, а венчание прошло в соборе святого Александра. Само торжество прошло в ресторане Прага.

Ранее сообщалось, что актриса Алена Мусиенко беременна от брата министра инфраструктуры. Радостную новость актриса сообщила на своей странице в Instagram.

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