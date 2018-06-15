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Актриса Алена Мусиенко рассказала, где будет рожать

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 16:48
Фото: Алена Мусиенко (instagram.com/alonamusiienko)
Фото: Алена Мусиенко (instagram.com/alonamusiienko)

Звезда беременна первенцем

Украинская актриса Алена Мусиенко, которая ждет ребенка от брата министра инфраструктуры Владимира Омеляна Максима, рассказала, где собирается рожать.  Об этом сообщает lux.fm.

О своем "интересном положении" 24-летняя звезда  узнала во время отдыха в Альпах.

"Это произошло в австрийских Альпах зимой. Мы много катались на лыжах и ни о чем не подозревали! Содействовал, наверное, горный климат. Для нас с мужем это был очень приятный сюрприз!" – рассказала она.

Сейчас Алена Мусиенко находится на шестом месяце беременности. По словам будущей мамы, рожать она планирует в Киеве в кругу самих близких людей.

Мусиенко начала работу на телевидении в 2012 году, когда стала ведущей утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале". В кино она дебютировала в короткометражке режиссера Павла Мартынова "Где коза была" (2012). После Алена Мусиенко снялась в фильмах режиссера Любомира Левицкого "Ломбард" и "Тени незабытых предков".

Напомним, что Алена Мусиенко и Максим Омелян поженились 28 августа 2017 года. Церемония бракосочетания состоялась в Печерском ЗАГСе города Киева, а венчание прошло в соборе святого Александра. Само торжество прошло в ресторане Прага.

Ранее сообщалось, что актриса Алена Мусиенко беременна от брата министра инфраструктуры. Радостную новость актриса сообщила на своей странице в Instagram.

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Теги: актриса, беременность
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