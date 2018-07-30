"Алкашня": Лорак "засветилась" на съемках фильма в компании российских звезд (фото)

Артистка позировала в кадре вместе с известными певцами
Украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в России, "засветилась" на съемках фильма "Жара в Баку". Соответствующее фото с ней опубликовал певец Григорий Лепс на своей странице в Instagram.
"Хорошо сидим!", – подписал артист снимок.
На фото Ани Лорак сидит за столом вместе с Филипом Киркоровым, Григорием Лепсом и Николаем Басковым. На заднем фоне стоит группа детей, которую сразу же заметили пользователи.
Скриншот поста (instagram.com/gvleps)
"Кадр, когда все за столом уже готовченко, и нет сил поднять очередную рюмку", - пишут в сети.
"А детки на заднем плане как наказанные стоят", - отметили пользователи.
"Алкашня! Едрен-батон, детей по пьяной лавке да в угол", - возмутились в сети.
"А где Билан с Лазаревым и Галкиным?" – спросили в комментариях.
Ранее фото Ани Лорак с Навкой рассмешило сети.
Бывшая фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по мнению пользователей интернета выглядит старше своих лет.
Напомним, что скандальная Ани Лорак недавно рассказала, как прячется на улицах.
Diva Ани Лорак