"Алкашня": Лорак "засветилась" на съемках фильма в компании российских звезд (фото)

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Артистка позировала в кадре вместе с известными певцами

Украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в России, "засветилась" на съемках фильма "Жара в Баку". Соответствующее фото с ней опубликовал певец Григорий Лепс на своей странице в Instagram.

"Хорошо сидим!", – подписал артист снимок.

На фото Ани Лорак сидит за столом вместе с Филипом Киркоровым, Григорием Лепсом и Николаем Басковым. На заднем фоне стоит группа детей, которую сразу же заметили пользователи.

Скриншот поста (instagram.com/gvleps)

"Кадр, когда все за столом уже готовченко, и нет сил поднять очередную рюмку", - пишут в сети.

"А детки на заднем плане как наказанные стоят", - отметили пользователи.

"Алкашня! Едрен-батон, детей по пьяной лавке да в угол", - возмутились в сети.

"А где Билан с Лазаревым и Галкиным?" – спросили в комментариях.

Ранее фото Ани Лорак с Навкой рассмешило сети.

Бывшая фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по мнению пользователей интернета выглядит старше своих лет.

Напомним, что скандальная Ани Лорак недавно рассказала, как прячется на улицах.

Diva Ани Лорак