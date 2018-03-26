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Алла Пугачева удивила новым молодежным образом (фото)

STYLERЗвёзды        26.03.2018 - 12:01
Фото: Алла Пугачева (facebook.com AllaSuperstarRu)
Фото: Алла Пугачева (facebook.com AllaSuperstarRu)

Артистка решила выделиться на творческом вечере поэта-песенника Ильи Резника

Российская певица Алла Пугачева решила примерить стильный молодежный наряд. В нем она пришла на творческий вечер поэта-песенника Ильи Резника. Соответствующие фотографии появились в социальной сети Instagram.

Фото: Алла Пугачева (instagram.com/alisa_golomysova_one)

Певица вышла в свет с новой интересной стрижкой.

Своей образ она дополнила белыми бриджами, топом и жакетом с цветочным принтом. Кроме того, 68-летняя звезда надела наверх пальто с поясом. Ноги артистки украшали кеды серебристого цвета.

Фото: Алла Пугачева (instagram.com/shengeli_kalichava_gorbatenko)

Напомним, что Аллы Пугачевой диагностировали серьезную болезнь.

"Слабость, одышка, трудности при ходьбе, помутнение в глазах, жжение в груди и головные боли – все это знакомо артистке не понаслышке. Но артистка вовремя не обратила внимания на эти симптомы, в результате имеет диабет второго типа", - написали на портале.

Это заболевание может привести к метаболическим нарушениям.

"Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, больные страдают от нарушений работы почек, болей в суставах", - пишет издание.

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Теги: Алла Пугачева
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