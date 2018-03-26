Алла Пугачева удивила новым молодежным образом (фото)

Артистка решила выделиться на творческом вечере поэта-песенника Ильи Резника
Российская певица Алла Пугачева решила примерить стильный молодежный наряд. В нем она пришла на творческий вечер поэта-песенника Ильи Резника. Соответствующие фотографии появились в социальной сети Instagram.
Фото: Алла Пугачева (instagram.com/alisa_golomysova_one)
Певица вышла в свет с новой интересной стрижкой.
Своей образ она дополнила белыми бриджами, топом и жакетом с цветочным принтом. Кроме того, 68-летняя звезда надела наверх пальто с поясом. Ноги артистки украшали кеды серебристого цвета.
Фото: Алла Пугачева (instagram.com/shengeli_kalichava_gorbatenko)
Напомним, что Аллы Пугачевой диагностировали серьезную болезнь.
"Слабость, одышка, трудности при ходьбе, помутнение в глазах, жжение в груди и головные боли – все это знакомо артистке не понаслышке. Но артистка вовремя не обратила внимания на эти симптомы, в результате имеет диабет второго типа", - написали на портале.
Это заболевание может привести к метаболическим нарушениям.
"Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, больные страдают от нарушений работы почек, болей в суставах", - пишет издание.