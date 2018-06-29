Алла Пугачева устроила горячие танцы с Максимом Галкиным (видео)

Звездная пара порадовала своих фанатов забавным роликом

Российская певица Алла Пугачева и ее супруг, комик Максим Галкин устроили зажигательные танцы. Соответствующее видео опубликовал супруг примадонны на своей странице в Instagram.

Звездное семейство отправилось на празднование дня рождения к своим друзьям. Мероприятие проходило в Греции.

"На чудесном дне рождения у друзей!" – подписал видео Максим Галкин.

Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Чер 2018 р. о 3:26 PDT

Видео: Алла Пугачева и Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)

На кадрах видео можно заметить, что на вечеринке четырехлетние Гарри и Лиза и шестилетняя Клавдия (дочь Кристины Орбакайте) катались на качелях. В это время Пугачева с Галкиным устроили горячие и страстные танцы.

Ранее сообщалось, что у Пугачевой с Галкиным появился еще один ребенок.

Пара оформила опеку над сыном родного брата Пугачевой Евгения, который умер несколько лет назад.

Племянник Примадонны русской эстрады Влад Пугачев очень долго употреблял наркотики. Он даже проходил лечение в реабилитационном центре, где и познакомился с будущей гражданской супругой, которая тоже пыталась избавиться от наркозависимости.

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