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Анджелина Джоли может лишиться права основной опеки над детьми

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 10:00
Фото: кадр из фильма "Джиа"
Фото: кадр из фильма "Джиа"

Актриса должна разрешить Питту общаться с детьми

Актриса Анджелина Джоли может столкнуться с серьезными неприятностями, связанными с ее детьми и Брэдом Питтом. Артистка все еще не может согласовать с бывшим возлюбленным условия развода, из-за чего ей грозит лишение опеки над детьми. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что верховный суд Лос-Анджелеса уже велел Джоли позволить Питту общаться и проводить время с их детьми. В материалах суда говорится, что недостаток времяпровождения с отцом может "отрицательно сказаться на состоянии" детей. Представители суда считают, что актер никак не может навредить своим наследникам. Более того, старший сын Мэдокс уже может самостоятельно решать, сколько времени он хочет проводить с Питтом. 

Сообщается, что Джоли должна предоставить актеру номера мобильных телефонов всех детей, чтоб он мог связаться с ними, пока они находятся за пределами США. При этом актриса сможет один раз в день звонить, когда дети будут проводить время с отцом. Если же Джоли откажется выполнять предписания суда, ей грозит лишение права опеки над детьми.

Напомним, что второй муж Анджелины Джоли рассказал, почему они расстались на самом деле.

Известная украинская певица предстала в образе французской кинодивы Катрин Денев "Интересы детей": Джоли сделала официальное заявление о разводе с Питтом
Теги: Анджелина Джоли, актриса, развод, Брэд Питт
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