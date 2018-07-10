"Ангел в шортах": Козловский продемонстрировал соблазнительную фигуру (фото)

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Известный певец продолжает радовать поклонников снимками с отдыха

Известный украинский певец Виталий Козловский, который попал в скандал из-за своей поездки в Москву на 9 мая, показал фанатам пикантное фото своей фигуры. Соответствующий снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

"Сообщения с добрыми пожеланиями или приятными новостями активируют участок мозга, отвечающий за счастье! Всем любви", - написал артист.

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

На фото Виталий Козловский позирует на побережье в Болгарии, сидя в море. Из одежды на нем только синие шорты. На снимках очень хорошо видно накачанную фигуру звезды, что сразу же подметили его фанаты.

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

"В принципе, если красивое тело, почему не показать всем", - пишут в сети.

"На втором фото, вода расходится как крылья. Очень красиво!" – подметили пользователи.

"Ну просто невероятный мужчина", - прокомментировали юзеры.

"Наш ангел в синих шортах", - добавили поклонники.

"Человек, который следит за телом, вызывает как минимум зависть, как максимум уважение!" – похвалили артиста в сети.

"Ну вот опять, без шорт все было бы намного интересней!" – считают пользователи.

Ранее Козловский поразил стихом про отношения с бывшей.

"Ты пишешь мне: "Скучаю", я в этом сомневаюсь. Не злюсь и не страдаю, а просто закрываюсь. Ловлю себя на мысли, как все закономерно. Всегда уходит быстро, все то, что чрезмерно. Есть новые этапы в любых из отношений, И лишь дегенераты не видят изменений. Играться в расставания или копить обиды, Какие-то сценарии изображать для вида. Так глупо и бессмысленно, я в это не играю, Но с болью вижу истину и просто отвыкаю", - сказал он.

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