"Ангел в шортах": Козловский продемонстрировал соблазнительную фигуру (фото)

Известный певец продолжает радовать поклонников снимками с отдыха
Известный украинский певец Виталий Козловский, который попал в скандал из-за своей поездки в Москву на 9 мая, показал фанатам пикантное фото своей фигуры. Соответствующий снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.
"Сообщения с добрыми пожеланиями или приятными новостями активируют участок мозга, отвечающий за счастье! Всем любви", - написал артист.
Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)
На фото Виталий Козловский позирует на побережье в Болгарии, сидя в море. Из одежды на нем только синие шорты. На снимках очень хорошо видно накачанную фигуру звезды, что сразу же подметили его фанаты.
Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)
"В принципе, если красивое тело, почему не показать всем", - пишут в сети.
"На втором фото, вода расходится как крылья. Очень красиво!" – подметили пользователи.
"Ну просто невероятный мужчина", - прокомментировали юзеры.
"Наш ангел в синих шортах", - добавили поклонники.
"Человек, который следит за телом, вызывает как минимум зависть, как максимум уважение!" – похвалили артиста в сети.
"Ну вот опять, без шорт все было бы намного интересней!" – считают пользователи.
Ранее Козловский поразил стихом про отношения с бывшей.
"Ты пишешь мне: "Скучаю", я в этом сомневаюсь. Не злюсь и не страдаю, а просто закрываюсь. Ловлю себя на мысли, как все закономерно. Всегда уходит быстро, все то, что чрезмерно. Есть новые этапы в любых из отношений, И лишь дегенераты не видят изменений. Играться в расставания или копить обиды, Какие-то сценарии изображать для вида. Так глупо и бессмысленно, я в это не играю, Но с болью вижу истину и просто отвыкаю", - сказал он.
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