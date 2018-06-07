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Ани Лорак в облегающем костюме похвасталась идеальным прессом (фото)

STYLERЗвёзды        07.06.2018 - 13:00
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики 39-летней певицы пришли в восторг от ее внешнего вида

Украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая на данный момент в России, похвасталась перед своими подписчиками подтянутой фигурой.

Так, на опубликованном в сети Іnstagram фото Лорак позирует в облегающем костюме: укороченная курточка и юбка-карандаш. При этом наряд полностью обшит серебристыми пайетками. Костюм выгодно подчеркивает тонкую талию певицы.

"Меня всегда восхищали люди, от которых исходит свет. Иногда бывает входит человек в комнату и становится светлее", - подписала снимок Ани Лорак.

Ани Лорак позирует в блестящем костюме

Ани Лорак позирует в блестящем костюме (фото: instagram.com/anilorak)

Фанаты Ани Лорак поспешили отписать своей любимице, что выглядит она шикарно. Кстати, певица в этом году отметит свое 40-летие. При этом у Каролины Куек (настоящее имя Ани Лорак) есть 6-летняя дочка София.

"Ани, просто вау, красотка", - пишет alexandrtarovik.

"Классс! Мерцание всегда поднимают настроение!" - комментирует polina.shabelnik.

"Ой! Звезда! Единственная!" – отмечает adel__weiss.

"Сияй, как Сириус звезда! Цвети всегда, как роза в мае. Ты не считай свои года. Для нас ты вечно молодая!" – пишет ninarichi38.

Ани Лорак

Скриншот комментариев instagram.com/anilorak

Ани Лорак - фигура

Фигура Ани Лорак

Ани Лорак

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее Ани Лорак показала свою подросшую дочь, которой 9 июня этого года исполнится 7 лет.

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Теги: Ани Лорак
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