Ани Лорак похвасталась российской наградой за дуэт с запрещенным артистом (фото)

Певица получила премию за "Лучший дуэт"

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, похвасталась очередной российской наградой. Премию звезда получила за дуэт с запрещенным в Украине популярным рэпером Матвеем Мельниковым, более известным под псевдонимом Мот. Соответствующие фото певица опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Как важно любить то, что ты делаешь… На протяжении долгих лет служить людям, создавая muztv, #премиямузтв", - написала Каролина Куек (настоящее имя певицы).

Фото: Ани Лорак в Москве (instagram.com/anilorak)

Звезда получила премию за "Лучший дуэт".

"Мот и Ани Лорак - Сопрано", - указано на награде.

Фото: Ани Лорак и Мот (instagram.com/anilorak)

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Напомним, рэпер Матвей Мельников, известный под псевдонимом Мот, собирался 13 апреля выступить в Киеве в клубе Stereo Plaza, и 14 апреля в Харькове в клубе Radmir. Однако 28-летнего российского исполнителя не пустили на территорию Украины из-за выступлений в оккупированном Крыму.

Ранее российский рэпер высказался о запрете выступлений в Украине.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)