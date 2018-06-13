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Ани Лорак трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото)

STYLERЗвёзды        13.06.2018 - 08:54
Фото: Ани Лорак с мужем и дочкой (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак с мужем и дочкой (instagram.com/anilorak)

Мужу Каролины, турецкому бизнесмену Мурату Налчаджиоглу исполнился 41 год

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась совместным фото с мужем Муратом Налчаджиоглу и семилетней дочерью Софией на отдыхе в Греции. Соответствующий снимок исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Опальная певица трогательно поздравила свою семью. Недавно дочери певицы Софийке исполнилось семь лет.

А мужу Каролины, турецкому бизнесмену Мурату Налчаджиоглу 12 июня исполнился 41 год. 

Фото: Ани Лорак с мужем и дочкой (instagram.com/anilorak)

Звезда опубликовала по-семейному теплое фото с мужем и дочкой, подписав его трогательными словами: "Happy birthday! Happy birthday papa!".

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Поклонники Ани Лорак бурно отреагировали на милое семейное фото и присоединились к поздравлениям.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Известно, что муж певицы – бизнесмен Мурат является владельцем туроператора "Turtess Travel". Познакомилась пара на отдыхе в Анталии в 2005 году. 

Ранее Ани Лорак в облегающем костюме похвасталась идеальным прессом (фото).

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Теги: Ани Лорак
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