Ани Лорак устроила тур по США (фото и видео)

Украинская певица намерена покорять своим шоу Майями, Лос-Анджелес и Сан-Франциско

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, отправилась в тур по Соединенным Штатам Америки. На своей странице в соцсети Instagram звезда делится снимками и видео с поездки.

В рамках гастрольного тура, который проходит в марте, Каролина Куек (настоящее имя певицы) уже выступила в Бостоне, в Атлантик-Сити и в Чикаго.

"Thank you Chicago! It was amazing concert with love and soul!" – написала звезда.

"Новое звучание песни "Зеркала" на наших концертах и ваши поющие сердца согревают нас... #americaantour2018", - отметила Ани Лорак.

Также певица намерена выступить в Майями (21 марта), Лос-Анджелесе (23 марта), Сан-Франциско (24 марта) и Сиэтле (25 марта).

А пока звезда делится радостными моментами.

"Gonna to start soon! Сегодня в легендарном зале North Shore Center состоится наше шоу! #chicago#americantour2018 #чикаго" – написала Ани Лорак накануне концерта в Чикаго.

Кстати, Ани Лорак похвасталась российской наградой и готовит документальный фильм.

