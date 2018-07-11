Ани Лорак снова "засветилась" в Киеве (фото)

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Скандальная звезда вернулась в Киев

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в России, снова приехала в Киев. Об этом свидетельствует ее фотография, опубликованная в социальной сети Instagram.

"Рабочий момент с талантливым и харизматичным дизайнером", – подписала снимок звезда.

Скриншот (instagram.com/anilorak)

О том, что певица находится в Киеве, свидетельствует геотег, указанный под фото.

Фанаты Ани Лорак поздравили звезду с возвращением в Украину.

"Вы наша красавица, вы наш талант, наша любимая киевляночка! Обожаю вас! Жду вашего полноценного возвращения на родную сцену", - пишут они.

Отметка "Kyiv, Ukraine" греет душу", - написала поклонники.

"Как так? Всегда прекрасно, всегда идеально выглядит", - отметили пользователи.

"Что же нас ждет? Боже, мы в предвкушении", - добавили фанаты звезды.

Кстати, Ани Лорак восхитила поклонников фото в купальнике.

Популярная украинская певица Ани Лорак восхитила фанатов новым откровенным снимком в купальнике и шикарным бюстом, опубликовав новый пост на своей странице в Instagram.

На фото Ани Лорак стоит в красном купальнике, темных очках и белом полотенце, скрученным в тюрбан, на голове.

Diva Ани Лорак