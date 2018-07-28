"Аппетитная красотка": Настю Каменских сравнили с Ким Кардашьян (фото)

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Украинская артистка не стесняется пышных форм

Известная украинская исполнительница Настя Каменских, бывшая участница дуэта с Сергеем Потапенко, поделилась с подписчиками новым снимком роскошной фигуры в Instagram. Поводом для сравнения с американской светской львицей Ким Кардашьян стало провокационное фото Насти на краю бассейна.

"Вчера было невероятно жарко. Спасибо, Азербайджан, за теплый прием! Спасибо фестивалю и его продюсерам! Была рада стать частью этого потрясающего, масштабного праздника музыки, презентовать свои новые песни и увидеть друзей! До новых встреч. Ну а я дальше", — написала артистка под фото.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/kamenskux

Фото: (instagram.com/kamenskux)

В комментариях под "жарким" фото поклонники начали сравнивать фигуру артистки с формами известной Instagram-звезды Ким Кардашьян. Некоторым показалось, что объемы слишком уж большие, а другие выражали всякое восхищение без сравнений.

"Настя, Ким Кардашьян отдыхает", " Прям, Ким Кардашьян. Это комплимент", "Крутая", "Даже со спины можно влюбиться в Настю!", "Украинская Ким Кардашьян", "Да, жарко. Пойду окно открою)", "Я сначала подумала, что это Кардашьян", "Талия, бедра, все очень даже ничего. Есть на что посмотреть и за что подержать. Хитов тебе, Настя!" — написали под новым снимком поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/kamenskux

Напомним, что в Азербайджане проходит фестиваль музыки "Жара", на котором Каменских сфотографировалась с Ани Лорак, а также удивила поклонников странным нарядом. До этого Каменских сверкнула ультра стильным нарядом в Баку.

Видео: (video.rbc.ua)