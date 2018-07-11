Авария с Джорджем Клуни: в сети появилось видео инцидента

Фото: Кадр из фильма "Финансовый монстр"

Голливудского актера, ехавшем на мотоцикле, сбила машина

На днях знаменитого голливудского актера Джорджа Клуни сбил автомобиль. Опубликовано видео с места происшествия. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Аварию засняла камера наружного наблюдения. На кадрах видно как актер ехал на своем мотоцикле и врезался в ехавшую навстречу машину. Клуни пролетел некоторое расстояние и упал недалеко от того, где его сбили.

Ранее мы писали о том, что 57-летний актер Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния, что в Италии. Он ехал на своем мотоцикле со скоростью 100 км/час на съемочную площадку, когда автомобиль марки Mercedes внезапно выехал навстречу его мотоциклу. Клуни был доставлен в больницу, но оказалось, что тот получил несерьезные травмы таза, колена и руки, поэтому покинул учреждение. Ему повезло из-за того, что он был в шлеме.

Напомним, в Одессу на международный кинофестиваль приедет старший брат Джулии Робертс, известный американский актер кино и телевидения Эрик Робертс. Он станет специальным гостем девятого Одесского кинофестиваля, который проходит с 13 по 21 июля. Будет возможность его увидеть и побывать на творческой встрече.

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