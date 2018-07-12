Бабушка экс-мужа Седоковой заявила, что звезда "украла" дочь перед смертью супруга

Фото: Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)

По ее словам, певица запретила ему видеться с малышкой

Бабушка экс-мужа Анны Седоковой Максима Чернявского Марина Петровна продолжает рассказывать о прошлом певицы. На этот раз она сообщила, что в свое время звезда лишила своего другого бывшего мужа Валентина Белькевича встреч со старшей дочерью Алиной. Об этом сообщает StarHit.

По словам Марина Петровна после развода Седоковой с Белькевичем футболист подписал разрешение на выезд Алины с мамой за границу.

"Позже Седокова попросила у Белькевича разрешения на выезд уже на три года. Мол, чтобы каждый раз не бегать к нотариусу. Валентин дал такое разрешение. И Анна оборвала с ним всякое общение. Валентин меня нашел и попросил телефон своей дочери Алины. Он позвонил девочке несколько раз, а после этого Седокова поменяла Алине номер телефона", - рассказала Марина Петровна.

По ее словам, в 2013 году Белькевич подал в суд Лос-Анджелеса, чтобы вернуть его дочь из США в Украину.

"И он проиграл его, потому что не прошло три года, на которые он позволил дочери выезд. Белькевич умер в августе 2014 года. До смерти он ребенка не видел", - добавила Марина Петровна.

Напомним, что Седокова страдает от нападок бабушки экс-супруга.

Анна Седокова уже полгода судится с бывшим мужем Максимом Чернявским из-за опеки над общей дочерью. В их разборки вклинилась Марина Чернявская – бабушка экс-супруга звезды. Она пытается выставить звезду в негативном свете и часто рассказывает нелицеприятные подробности из ее жизни.

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