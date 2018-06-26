"Белая стихия": Ольга Горбачева запустила уникальный онлайн-марафон для женщин

Известная певица и телеведущая открыла новую грань таланта

Этим летом нас ожидает целых три затмения: два солнечных и одно лунное. Как ни крути, а этот трудный астрологический период особенно влияет на повышенную "истеричность" женщин. Специально к этому коридору затмений Ольга Горбачева подготовила уникальный онлайн-марафон для женщин "Белая Стихия. Магия Отношений".

На протяжении трех месяцев Ольга и ее команда будут помогать всем желающим наладить отношения и наслаждаться летними удовольствиями. Участницы получат ответы на внутренние вопросы, эмоциональную поддержку от профессионалов.

Принять участие в марафоне можно абсолютно бесплатно, достаточно зарегистрироваться в Facebook и следовать дальнейшим инструкциям.

Главным направлением марафона станут отношения: отношения с собой, мужчиной, детьми, возрастом, красотой и самооценкой. В его основе – исцеляющие видео на белые стихи из нового альбома артистки.

Видео: "Капля за каплей" (YouTube/Ольга Горбачева)

Видеоальбом "Белая СТИХИя" – новаторский жанр, в рамках которого Ольга Горбачева более трех лет писала стихи на музыку Игоря Осипенко (DJ Jedy). Результатом стали 15 видео с разной женской тематикой и действенными посланиями.

Муж артистки, известный продюсер Юрий Никитин, называет этот альбом своим любимым проектом, так как считает, что именно эти стихи раскрывают всю глубину личности его жены. Сама Ольга шутит по этому поводу и называет свои образовательные проекты "сеансом с поп-терапевтом": "Это мой подарок всем тем, у кого нет возможности пойти к психологу. Кто так же, как и я, мучился вопросами: "Он или не он? Нужна или не нужна? Смогу или не смогу?". Я смогла, и вы сможете!"

Отметим, что материал для первого видео снимался в течение одного дня на острове Крит. Как призналась артистка, материал для стихов собирался по всему миру в течение 20 лет семейных отношений.

Сама Ольга будет заниматься в неблагоприятный астрологический период только онлайн-проектами и проведет это время вместе с Юрием Никитиным и детьми на Азорских островах.

Напомним, участница группы KAZKA призналась в странных увлечениях.