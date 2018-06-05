Бенедикт Камбербэтч спас прохожего на Бейкер-Стрит

Актер вмешался в перепалку

Актер Бенедикт Камбербэтч, известный ролью в сериале "Шерлок", предотвратил преступление, которое могло произойти в районе улицы Бейкер-Стрит, где жил сыгранный им персонаж Артура Конан Дойля. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, артист ехал в такси и заметил, что на курьера напали четверо неизвестных злоумышленников. Нарушители порядка ударили молодого человека по голове и хотели украсть его груз и велосипед. Водитель такси отметил, что Камбербэтч решил вмешаться в потасовку. "Я схватил одного парня, Бенедикт — другого. Казалось, он точно знает, что делает. Он был очень смел. Честно говоря, он и сделал всю работу", — признался таксист.

"Они пытались ударить его, но он активно защищался и смог оттолкнуть их. К счастью, он не был ранен. Мне кажется, что в итоге они все же узнали, что это был Бенедикт, и убежали", - отметил он. Полиция подтвердила слова таксиста, а злоумышленники пока не задержаны.

Напомним, что Мартин Фриман объяснил, почему не стоит продолжать сериал "Шерлок".