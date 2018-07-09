"Беременна?": Надя Дорофеева удивила поклонников изменившейся фигурой (фото)

Звезда поделилась снимком с отдыха

Украинская певица и вокалистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила фанатов изменившейся фигурой. Соответствующим снимком, сделанным на отдыхе, звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

На фото Надя Дорофеева позирует в белье. У звезды можно заметить небольшой животик, из-за чего пользователи предположили, что певица находится в интересном положении.

"Так. А откуда животик? Наела?" – спрашивают в сети.

"Ж*пу надо качать", - считают пользователи.

"Ты что, беременна?" – удивились фанаты.

Ранее Надя Дорофеева похвасталась отдыхом с мужем на Бали.

Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", а также сольный исполнитель Владимир Дантес отправились на отдых в Индонезию. Супруги уже более 3 дней отдыхают на пляжах солнечного Бали, откуда регулярно выкладывают фотографии в Instagram.

Под одной из многочисленных фотографий Надежда Дорофеева призналась, что не научилась отдыхать.

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