Беременная Джамала рассказала, где собирается рожать

Исполнительница должна родить уже в апреле

Известная украинская певица Джамала, которая победила на Евровидении 2016, вскоре готовиться первый раз стать мамой. Звезда рассказала, что будет рожать в Украине. Этой новостью она поделилась в интервью журналу ELLE.

"Рожать буду в Украине. Я доверяю людям, которых хорошо знаю. Меня наблюдает врач, с которым я консультируюсь уже семь лет", - рассказала Джамала.

Фото: Джамала станет мамой (instagram.com jamalajaaa)

По ее словам, вариант родов заграницей даже не обсуждался.

"Говорят, что там условия лучше. Некоторые хотят рожать в Америке, чтобы у ребенка сразу было гражданство. Мне это не нужно. Если вдруг мой ребенок потом решит туда поехать учиться – пожалуйста. Но мне бы очень хотелось, чтобы дети, даже уезжая в другую страну для получения образования, потом возвращались и работали на развитие Украины", - призналась звезда.

Джамала сообщила, что ждет появления первенца уже в апреле, но имя пока держится в секрете.

Фото: Певица родит в апреле (facebook.com-jamalaofficial)

"Нет, об этом я пока не хочу говорить, раскрывать секрет не буду. Варианты имен есть, но могу сказать только, что оно будет крымско-татарским", - отметила Джамала.

Интересно, что в декрет певица уходить не планирует.

"Да, это правда, в следующем месяце начинаются прямые эфиры "Голоса". Получается, что декрета не будет. С 1+1 мы еще не обсуждали, какие могут быть варианты, но что-то придумаем. Если так совпадет, что во время прямого эфира я буду рожать, хотелось бы, чтобы меня заменил мой продюсер Игорь Тарнопольский. Это могут быть и коллеги-музыканты, и кто-то из моей команды — в общем, люди, которые знают мои вкусы и то, как я занималась со своими подопечнымы", - резюмировала знаменитость.

Напомним, что беременная Джамала снялась в трогательной фотосессии.

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