Беременная Ириша Блохина сообщила пол ребенка

35-летняя спортсменка беременна во второй раз

Украинский музыкант, актриса, тренер, ведущая телевизионной передачи "Великий футбол" Ириша Блохина, которая сейчас беременна вторым ребенком, рассказала, кого ждет. 35-летняя спортсменка сейчас находится на седьмом месяце беременности.

По случаю скорого прибавления в семействе Ириша устроила бейби-вечеринку, на которой и дала понять, что ждет девочку, так как они с мужем прокололи огромный черный шарик, из которого вылетело множество розовых.

Второго ребенка Ириша Блохина планирует рожать в Украине, хотя первая – Жаклин, появилась на свет в клинике США, в Лос-Анджелесе.

Видео: Ириша Блохина (instagram.com/ireesha_b)

Ранее Блохина опубликовала видео с дочерью на прогулке, в ролике видно заметно округлившийся животик спортсменки.

Публикация от Ireesha Blohina (@ireesha_b) 18 Май 2018 в 6:31 PDT

Напомним, что Ириша Блохина рассказала, как сообщила мужу о беременности.

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