Беременная Ириша Блохина сообщила пол ребенка

35-летняя спортсменка беременна во второй раз
Украинский музыкант, актриса, тренер, ведущая телевизионной передачи "Великий футбол" Ириша Блохина, которая сейчас беременна вторым ребенком, рассказала, кого ждет. 35-летняя спортсменка сейчас находится на седьмом месяце беременности.
По случаю скорого прибавления в семействе Ириша устроила бейби-вечеринку, на которой и дала понять, что ждет девочку, так как они с мужем прокололи огромный черный шарик, из которого вылетело множество розовых.
Второго ребенка Ириша Блохина планирует рожать в Украине, хотя первая – Жаклин, появилась на свет в клинике США, в Лос-Анджелесе.
Видео: Ириша Блохина (instagram.com/ireesha_b)
Ранее Блохина опубликовала видео с дочерью на прогулке, в ролике видно заметно округлившийся животик спортсменки.
Напомним, что Ириша Блохина рассказала, как сообщила мужу о беременности.
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