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Беременная Ириша Блохина сообщила пол ребенка

STYLERЗвёзды        29.05.2018 - 11:34
Фото: Ириша Блохина (instagram.com)
Фото: Ириша Блохина (instagram.com)

35-летняя спортсменка беременна во второй раз

Украинский музыкант, актриса, тренер, ведущая телевизионной передачи "Великий футбол" Ириша Блохина, которая сейчас беременна вторым ребенком, рассказала, кого ждет.  35-летняя спортсменка сейчас находится на седьмом месяце беременности.

По случаю скорого прибавления в семействе Ириша устроила бейби-вечеринку, на которой и дала понять, что ждет девочку, так как они с мужем прокололи огромный черный шарик, из которого вылетело множество розовых.

Второго ребенка Ириша Блохина планирует рожать в Украине, хотя первая – Жаклин, появилась на свет в клинике США, в Лос-Анджелесе.

 

IT’S A GIRL #babyshower #proudparents @toplevelofficial

Публикация от Ireesha Blohina (@ireesha_b)

Видео: Ириша Блохина (instagram.com/ireesha_b) 

Ранее Блохина опубликовала видео с дочерью на прогулке, в ролике видно заметно округлившийся животик спортсменки.

Напомним, что Ириша Блохина рассказала, как сообщила мужу о беременности.

 

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Теги: беременность
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