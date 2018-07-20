"Беременная?" Регина Тодоренко вышла в свет вместе с возлюбленным

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Пара официально подтвердила свои отношения

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала новый снимок вместе со своим избранником, российским певцов, Владом Топаловым на странице в Instagram, подкинув поводов для слухов по поводу возможной беременности.

На фото пара стоит вместе на фоне светского баннера с вечеринки Glamour Russia.

"Важный вывод сегодняшнего торжества @glamour_russia : если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит пора унести его домой с этой шумной тусовки, пока другие не обратили внимание! А если честно, как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями, - это большое счастье!" – подписала публикацию звезда.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Поводом для обсуждения того, беременна ли телеведущая, стал ее неоднозначный наряд. Регина надела желтое яркое платье свободного кроя.

В комментариях под фото поклонники стали обсуждать такую возможность. Однако точного ответа никто пока не знает.

Фанаты также в восторге от самой звездной пары. Говорят, что они замечательные.

"Вы как две половинки, очень похожи, видимо реально это судьба", "Красавцы!", "Красивая пара", "Очень классные", - прокомментировали пользователи снимок.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, певица Светлана Лобода рассказала о том, на кого похожа ее младшая дочь и объяснила, почему она дала ей такое необычное имя.

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