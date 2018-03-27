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Интервью

"Без денег и поддержки": DZIDZIO рассказал об одиночестве в детстве

STYLERЗвёзды        27.03.2018 - 20:16
Фото: DZIDZIO (instagram.com/dzidzio)
Фото: DZIDZIO (instagram.com/dzidzio)

Артисту пришлось очень нелегко

Известному украинскому певцу DZIDZIO (Михаил Хома) пришлось рано учится самостоятельности. Об одиночестве в детстве артист рассказал Viva.

Оказалось, что в 13 лет певец потерял отца, а его мама уехала на заработки в Португалию

В интервью журналу артист рассказал про свое непростое детство. Отец певца умер, когда Дзидзьо было 13 лет. Мама была вынуждена поехать на заработки в Португалию.

"Я научился сам жить и быть самостоятельным. Я знаю, что за меня никто ничего не сделает. Когда у меня умер папа, а мне тогда было 13 лет, мама от того, что не могла себе дать совета с детьми, сама, без денег и поддержки, выезжает в Португалию на заработки. Тяжелые годы, конец 90-х, когда людям действительно не было как и за что содержать семьи. Я вспоминаю: когда в то время мои друзья говорили "я сейчас папе позвоню", или "меня мама зовет, я должен пойти поесть" – некому было меня позвать и кому перезвонить. Думаю: "Ну, а к кому я должен обратиться? Где моя мама, где мой папа?" - поделился DZIDZIO.

Артист рассказал, что его мама до сих пор живет в Португалии и он очень хочет приехать к ней в гости.

"Ни разу у нее дома в Португалии не был. Прошло 18 лет. Мне уже даже самому перед собой стыдно и неудобно", - сказал певец.

Кстати, DZIDZIO выиграл суд у своих "двойников"-плагиаторов.

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Теги: DZIDZIO
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