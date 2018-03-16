"Без опознавательных знаков": музыканты группы Бумбокс презентовали новый винил

Музыкальная концепция пластинок осталась без изменений - это мини-альбомы, EP

"Люди" и "Голий Король" - это третья и четвертая пластинки группы Бумбокс, которые вышли на виниле. Ранее были изданы альбомы "Средний Возраст" и "Терминал Б".

Выход винила "Люди" и "Голий Король" - логичное пополнение цепочки физических носителей: оба мини-альбомы раньше выходили на кассетах и компакт-дисках. Печать и мастеринг пластинок "Люди" и "Голий Король" сделано в Италии, полиграфия - в Украине. Пластинки весят 180 граммов: это так называемый тяжелый винил, на радость аудиофилов.

Фото: Презентация винила группы "Бумбокс" (пресс-служба)

Над оформлением пластинки "Люди", как и одноименного тура, работали художник Эвелина Яцеленко и фотограф Соня Плакидюк. "Люди" вышли в двойном конверте, на черном виниле. В оформлении внутреннего конверта используются кадры со съемок лирик-видео "Люди", которые не вошли в оформление кассет и CD.

Почему группа не использовала стандартный конверт? Ответ очевиден: в этом случае из шести музыкантов вы увидели бы только Андрея Хлывнюка, чье фото размещено на обложке и Валентина Матиюка, что украшает заднюю сторону конверта. Конверт с разворотом предоставил возможность разместить фотографии всех музыкантов и не отойти от оригинальной концепции оформления.

Фото: Презентация винила группы "Бумбокс" (пресс-служба)

Обложка альбома "Голий Король" - первая в истории группы, на которой нет никаких опознавательных знаков. Остановка общественного транспорта на Позняках есть, античные боги есть, а названия нет. И если кассета и CD выходили "инкогнито", винил по старой традиции обеспечили стикером, на котором перечислены песни-хиты.

В оформлении конверта и яблока пластинки использованы работы Алексея Кондакова из цикла "Повседневная жизнь богов", получил всемирное признание. Сама пластинка белого цвета. На внутреннем конверте размещена информация о том, кем и где записывался "Голий Король", трек-лист и фотографии Дмитрия Шитко (Андрей Хлывнюк на сцене) и Саши Люфта (Андрей Хлывнюк на фоне надписи Бумбокс).

Фото: Презентация винила группы "Бумбокс" (пресс-служба)

Музыкальная концепция пластинок осталась без изменений - это мини-альбомы, EP. На пластинке "Люди" пять песен: "Люди", "Малая", "Выход", "Рок-н-ролл" и "Ливень", записанная вместе с Джамалой и Дмитрием Шуровым. Песня "Люди" продержалась в радіочартах 42 недели - такого в истории украинской музыки не случалось с 2005 года (по данным ФДР). На пластинке "Голый Король" шесть песен: "Голый Король", "Стальные цветы", "Болєльщік", "Бывшая", "Вечер в Рио" feat O. Torvald, "Люди" (акустика).

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