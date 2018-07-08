"Безумно крутая": Каменских поразила фанатов своей "усталостью" (фото)

Певица решила вернуться к прежнему образу

Известная украинская певица поразила своих фанатов своей "усталостью" от экспериментов с внешностью. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Я всегда мечтаю", - подписала она снимок.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Следует уточнить, что само фото нашло достаточно бурный отзыв от поклонников Каменских, поскольку на нем можно заметить певицу с е "фирменной" прической.

Также Коменских позирует в привычном для себя образе – спортивных кроссовках, майке и черных штанах.

"Как тебе классно с кудряшками. Никогда не режь волосы", - сказала пользователь Зоя Тригуба.

"Набираешь форму. Кудряшки с возвращением", - уточнил юзер Ерлан Залуслан.

"Безумно крутая. Волосы шикарны. Эти кудряшки заставляют волноваться", - сказал пользователь Алексей Ходаков.

"Красотка. Мне очень нравиться твой стиль, твоя сексуальная фигура и волосы. Если бы я была мужчиной, то взяла тебя б в семью", - сказала юзер Алина Марисик.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Кстати, украинская исполнительница NK (Настя Каменских) отправилась на отдых в Голливуд. Фотографии соответствующего характера опубликованы в профиле девушки.

На снимках видно, что артистка гуляет по улицам Беверли Хилз в джинсах на высокой посадке, на тонких шпильках и в черной маечке.

В сторис Насти Каменских также публиковались "голые фотографии" на которых артистка полностью обнажена. Согласно хронологии публикаций девушка сначала посмотрела городские пейзажи, после чего отправилась в отель, где отдыхала в купальнике.

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