"Бог" голосом DZIDZIO призвал не нарушать ПДД (видео)

Фронтмен DZIDZIO озвучил серию социальных роликов

Колоритный фронтмен украинской группы DZIDZIO Михаил Хома озвучил серию социальных анимированных роликов, в которых рассказывается о причинах смерти в ДТП.

Анимационные ролики были запущены общественной организацией “Traffic Challenge” в рамках социальной информационной кампании "Погоди!", которая в свою очередь запустилась в поддержку бесплатной образовательной платформы по безопасности дорожного движения FRoSH (First Road Safety HUB - первый онлайн тренинговый центр по безопасности дорожного движения).

Видео: социальный ролик с озвучкой Михаила Хомы (youtube.com/Traffic Challenge)

В видеороликах показаны причины гибели людей в авариях, а "бог", которого озвучил Михаил Хома, в песенной форме призывает водителей и пассажиров не делать глупостей на дороге: не превышать скорость, не садиться за руль "под градусом", не игнорировать ремни безопасности и автокресла для детей, не забывать надевать шлем мотоциклистам.

Видео: социальный ролик с озвучкой Михаила Хомы (youtube.com/Traffic Challenge)

Всего таких роликов пять. Стоит отметить, что качество графики находится на достойном уровне, сюжеты поданы в шутливой форме, а озвучка записана певцом, в привычной для поклонников DZIDZIO манере.

Социальные видеоролики проекта "Постой" будут распространяться в кинотеатрах, на телевидении и интернет-ресурсах.

DZIDZIO - это украинская поп-группа, основанная в 2009 году. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". Песни написаны в юмористическом формате, в них используются суржик и иногда ненормативная лексика.

Кстати, другая украинская группа KAZKA дебютировала с сольным концертом.

Джамала: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)