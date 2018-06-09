"Богемно": украинцев покорило ошеломительное перевоплощение Монатика и Потапа (видео)

Певцы примерили неординарные наряды для нового фильма
Неожиданное перевоплощение известных украинских исполнителей Дмитрия Монатика и Потапа вызвало бурную реакцию в сети. Соответствующее видео Монатик разместил на своей странице в Instagram.
"Третий тизер фильма "Скажене весілля", - сказал он.
Следует уточнить, что на самих кадрах видно Потапа и Монатика в рясах священников и с кадылом. Спустя несколько секунд после мнимого удивления, они начинают неистово танцевать.
Видео: Монатик и Потап в образе священников (instagram.com/monatik_official)
В то же время пользователи сети уточнили, что певцам идет новый наряд, и что сам фильм, судя по всему, будет весьма смешным.
"Ну это капец. Наш Монатик и в церковных делах огонь", - сказала пользователь Лана Донецкая.
"Богемно", - уверено юзер Максим Малайзер.
"Давно я так не смеялась. Вам идет наряд", - подчеркнула пользователь Жанна Селиванова.
"Дима, ты самый яркий. Под твои песни хочется творить", - сказал юзер Егор Волощук.
"Это уже слишком. С таким шутить нельзя, ребята. Будете нести испытания. С церковью и священной утварью нельзя приколы гнуть. Вам респект, но вы здесь перегнули", - сказал пользователь Валерий Кушнир.
Фото: скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)
Кстати, популярный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) удивил поклонников неожиданным преображением. Следует уточнить, что на них певца можно узнать с трудом: благодаря усилиям гримеров, Потап превратился в батюшку. На нем видно соответствующую рясу, крестик, бороду и шляпу. Похожая ситуация наблюдается и с певцом Монатиком, однако его борода была настоящей.
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