"Богемно": украинцев покорило ошеломительное перевоплощение Монатика и Потапа (видео)

Певцы примерили неординарные наряды для нового фильма

Неожиданное перевоплощение известных украинских исполнителей Дмитрия Монатика и Потапа вызвало бурную реакцию в сети. Соответствующее видео Монатик разместил на своей странице в Instagram.

"Третий тизер фильма "Скажене весілля", - сказал он.

Следует уточнить, что на самих кадрах видно Потапа и Монатика в рясах священников и с кадылом. Спустя несколько секунд после мнимого удивления, они начинают неистово танцевать.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 8 Чер 2018 р. о 6:03 PDT

Видео: Монатик и Потап в образе священников (instagram.com/monatik_official)

В то же время пользователи сети уточнили, что певцам идет новый наряд, и что сам фильм, судя по всему, будет весьма смешным.

"Ну это капец. Наш Монатик и в церковных делах огонь", - сказала пользователь Лана Донецкая.

"Богемно", - уверено юзер Максим Малайзер.

"Давно я так не смеялась. Вам идет наряд", - подчеркнула пользователь Жанна Селиванова.

"Дима, ты самый яркий. Под твои песни хочется творить", - сказал юзер Егор Волощук.

"Это уже слишком. С таким шутить нельзя, ребята. Будете нести испытания. С церковью и священной утварью нельзя приколы гнуть. Вам респект, но вы здесь перегнули", - сказал пользователь Валерий Кушнир.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

Кстати, популярный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) удивил поклонников неожиданным преображением. Следует уточнить, что на них певца можно узнать с трудом: благодаря усилиям гримеров, Потап превратился в батюшку. На нем видно соответствующую рясу, крестик, бороду и шляпу. Похожая ситуация наблюдается и с певцом Монатиком, однако его борода была настоящей.

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