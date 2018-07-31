"Богиня": Даша Астафьева "засветила" грудь (фото)

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva

Звезда поделилась откровенными фото

Украинская певица Даша Астафьева порадовала поклонников новыми фотографиями. Откровенные снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/da_astafieva)

На фото Даша Астафьева позирует в прозрачном белье, сквозь которое видно ее грудь.

Скриншот поста (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники певицы пришли в восторг от снимков звезды.

"Красота! Тот случай, когда красота внешности и ценности, которые внутри – на одинаково высоком уровне", - пишут в сети.

"Очень крутые фото. Как кадр из фильма", - отметили пользователи.

"Как же вам идут длинные волосы, просто прелесть. Даша – вы просто космос. Вы для меня – идеал", - восхитились в комментариях.

"Богиня", - пишут фанаты.

"Красотка", - отметили в сети.

"Чувствуется порода", - добавили пользователи.

Ранее Астафьева в образе героини фильма "Леон" похвасталась идеальной фигурой.

В образе Астафьевой легко "читаются" характерные черты культовой героини "Леона" – черные волосы с короткой стрижкой каре, круглые солнцезащитные очки. Также в руках Астафьева держит вазон с алое – отсылка к домашнему фикусу, за которым ухаживал Леон-киллер.

Также напомним, как Даша Астафьева воодушевила сеть живым исполнением чувственной песни.

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