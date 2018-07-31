"Богиня": Даша Астафьева "засветила" грудь (фото)

Звезда поделилась откровенными фото
Украинская певица Даша Астафьева порадовала поклонников новыми фотографиями. Откровенные снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Скриншот поста (instagram.com/da_astafieva)
На фото Даша Астафьева позирует в прозрачном белье, сквозь которое видно ее грудь.
Скриншот поста (instagram.com/da_astafieva)
Поклонники певицы пришли в восторг от снимков звезды.
"Красота! Тот случай, когда красота внешности и ценности, которые внутри – на одинаково высоком уровне", - пишут в сети.
"Очень крутые фото. Как кадр из фильма", - отметили пользователи.
"Как же вам идут длинные волосы, просто прелесть. Даша – вы просто космос. Вы для меня – идеал", - восхитились в комментариях.
"Богиня", - пишут фанаты.
"Красотка", - отметили в сети.
"Чувствуется порода", - добавили пользователи.
Ранее Астафьева в образе героини фильма "Леон" похвасталась идеальной фигурой.
В образе Астафьевой легко "читаются" характерные черты культовой героини "Леона" – черные волосы с короткой стрижкой каре, круглые солнцезащитные очки. Также в руках Астафьева держит вазон с алое – отсылка к домашнему фикусу, за которым ухаживал Леон-киллер.
Также напомним, как Даша Астафьева воодушевила сеть живым исполнением чувственной песни.
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