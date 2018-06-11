"Богиня": Могилевская поразила поклонников роскошным видео

Певица поделилась соблазнительным роликом
Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которой недавно удалось похудеть на 25 килограммов, поделилась с поклонниками роскошным видео. Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
"Новый сезон - новое вдохновение..." - написала певица.
На видео звезда позирует на диване, демонстрируя стройные и подтянутые ноги в коротком платье.
Она также поделилась фотографией со съемок.
Скриншот поста (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Видео: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Ролик прокомментировали многие пользователи сети:
"Божественная".
"Очень женственная, я восхищаюсь Вами! Благодарю за мотивацию".
"Красотка!".
"Нереальная".
"Натали, вы шикарная!".
"Хищница, красавица".
"Красивая, с каждым годом все ".
"Прекрасна".
"Богиня".
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Кстати, пользователи сети восхитились новым образом Могилевской.
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