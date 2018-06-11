"Богиня": Могилевская поразила поклонников роскошным видео

Певица поделилась соблазнительным роликом

Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которой недавно удалось похудеть на 25 килограммов, поделилась с поклонниками роскошным видео. Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Новый сезон - новое вдохновение..." - написала певица.

На видео звезда позирует на диване, демонстрируя стройные и подтянутые ноги в коротком платье.

Она также поделилась фотографией со съемок.

Скриншот поста (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 11 Июн 2018 в 3:14 PDT

Видео: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ролик прокомментировали многие пользователи сети:

"Божественная".

"Очень женственная, я восхищаюсь Вами! Благодарю за мотивацию".

"Красотка!".

"Нереальная".

"Натали, вы шикарная!".

"Хищница, красавица".

"Красивая, с каждым годом все ".

"Прекрасна".

"Богиня".

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кстати, пользователи сети восхитились новым образом Могилевской.

Что вы не знали об Ане Седоковой (видео: STYLER.rbc.ua)