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"Богиня": Могилевская поразила поклонников роскошным видео

STYLERЗвёзды        11.06.2018 - 23:12
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица поделилась соблазнительным роликом

Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которой недавно удалось похудеть на 25 килограммов, поделилась с поклонниками роскошным видео. Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Новый сезон - новое вдохновение..." - написала певица.

На видео звезда позирует на диване, демонстрируя стройные и подтянутые ноги в коротком платье.

Она также поделилась фотографией со съемок.

Скриншот поста (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Видео: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ролик прокомментировали многие пользователи сети:

"Божественная".

"Очень женственная, я восхищаюсь Вами! Благодарю за мотивацию".

"Красотка!".

"Нереальная".

"Натали, вы шикарная!".

"Хищница, красавица".

"Красивая, с каждым годом все ".

"Прекрасна".

"Богиня".

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кстати, пользователи сети восхитились новым образом Могилевской.

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Теги: Наталья Могилевская
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