"Большой путь" Сергей Бабкин рассказал детали своего грандиозного тура

Сергей Бабкин (фото: пресс-служба музыканта)

Сергей Бабкин уже в ноябре отправится в большой тур в поддержку нового альбома

Сергей Бабкин уже в сентябре выпустит свой 13-й по счету и первый полностью украиноязычный альбом "Музасфера". Кроме того, Сергей уже работает над украиноязычной программой, которую он представит в грандиозном туре по городам нашей страны.

Тур начнется во второй половине ноября, продлится более трех месяцев и закончится в феврале 2019 года. За это время Бабкин посетит 24 города.

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"Новый альбом - это и есть большой сюрприз для моих слушателей. Я, как мне кажется, в чем-то подобен воде, принимаю самые разные формы, в зависимости от сосудов, где нахожусь. Поэтому пока я действительно хотел бы сделать свою программу украиноязычной, но не исключено, что завтра мое мнение поменяется (улыбается). Поэтому только в ноябре вы увидите и узнаете, какой она будет, тогда, когда будет пройден весь большой путь подготовки к концерту!" - рассказал Бабкин в комментарии Styler.

Сергій Бабкін - Хто далі йде

Добавим, что в трек-лист пластинки войдут легендарные "Де би я", "Хто далі йде" и еще 12 новых песен, которые создают невероятную атмосферу, в которую можно будет погрузиться на концерте: мир идей, музыки и мистики Бабкина.

Ранее в сети появились страстные фото Сергея и Снежаны Бабкиных в постели.

Видео: РБК-Украина